L'image a inquiété les supporters de Liverpool. Harvey Elliot a dû laisser ses coéquipiers prématurément, ce dimanche, lors du match opposant Liverpool à Leeds pour le compte de la 4e journée de Premier League. Peu avant l'heure de jeu, à la 58e minute, le polyvalent milieu de terrain a subi un violent choc avant de rester allongé sur la pelouse.

Elliot touché au genou et évacué sur civière



Elliot se tenait le genou puis a été évacué sur civière, sous les applaudissements d'Elland Road. Le jeune anglais, qui a été remplacé à la 62e par Jordan Henderson, a remercié le public de Leeds à sa sortie. Liverpool devrait communiquer rapidement sur la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité.



Au rayon sportif, les Reds, qui menaient déjà 2-0, s'en sortent avec une victoire 3-0 très maîtrisée. Mohamed Salah (20eme), Fabinho (50eme) et Sadio Mané (90eme+2) ont inscrit les trois buts de ce succès qui laisse les Reds en tête avec Manchester United et Chelsea. Les trois clubs sont à dix points en quatre matchs, soit un d'avance sur Manchester City.