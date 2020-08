Premier League : Liverpool face au promu Leeds en ouverture

L'été sera chaud pour Marcelo Bielsa. À peine remis du sacre de Leeds en Championship que l'ancien coach de l'Olympique de Marseille voit déjà venir son futur adversaire de la saison prochaine. Et il est plutôt costaud puisque ce n'est ni plus ni moins que le tenant du titre, Liverpool. Les Reds auront fort à faire également après cette première réception car ils rencontreront Chelsea à Stamford Bridge puis Arsenal à domicile. Les Gunners eux, iront à Craven Cottage défier Fulham le samedi 12 septembre et les Blues entameront le prochain exercice à Brighton, lundi 14 septembre. Tottenham - Everton et West Brom - Leicester City sont également à l'affiche de cette première journée. À noter également que l'opposition entre Manchester City et Liverpool est prévue le 7 novembre. Comme annoncé mercredi, les Citizens et les Red Devils lanceront leur saison 2020-2021 une semaine plus tard, respectivement face à Wolverhampton et Crystal Palace.