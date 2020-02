Liverpool have conceded the opening goal of a Premier League game for the first time since November 2.

Un Ismaila Sarr XXL met Liverpool à terre

Grâce à son énorme avance sur Manchester City, Liverpool y va tout droit. Les Reds devraient bel et bien finir champions d'Angleterre au terme de la saison. Mais ils ne seront pas sacrés en étant invincibles. La faute à une coriace équipe de Watford. Tout avait mal commencé pour les hommes de Klopp. Des Reds très fébriles, à l'image d'Alisson. Le portier des Merseysiders s'est troué juste avant le repos sur un coup franc de Masina.0-0 au repos, mais Liverpool manquait de certitudes. Une impression confirmée à la 54e minute. Un Lovren pusillanime permettait à Doucouré de récupérer dans la surface avant de servir Ismaila Sarr.. Sarr n'en avait pas fini avec les Reds. À l'heure de jeu, un long ballon en profondeur de Deeney pour Sarr permettait au Lion de la Téranga de piquer son ballon par-dessus Alisson pour le 2-0.La fragilité apparente des visiteurs s'illustrait de nouveau à 20 minutes du terme. Sur un long ballon des Hornets, Lovren perdait son duel face à Deeney. Alexander-Arnold voulait servir Alisson en retrait, mais Ismaila Sarr avait flairé le bon coup. Après avoir intercepté la passe, l'ancien rennais servait Deeney en retrait.. Ce sera d'ailleurs le score final. Même si Sarr aurait pu aggraver la marque à dix minutes de la fin. Liverpool n'a pas marqué en championnat pour la première fois de la saison. Au delà de ce faux pas monumental face à un relégable, une question va tarauder les supporters du Merseyside. Liverpool peut-il lâcher prise à la 28e journée après avoir survolé la Premier League pendant des mois ? Dans les attitudes, dans le pressing inexistant et dans les intentions, les Reds ont été méconnaissables. Une chose est certaine ce soir : Liverpool n'est plus invincible. Malgré ses 18 victoires de rang et 44 matches sans défaite, il n'a même plus l'air invulnérable.