Premier League : Les nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison

Mané et Ronaldo, les grands absents

Brentford, le promu, actuel 13ème de Premier League. Eddie Howe (Newcastle) et Patrick Vieira (Crystal Palace) complètent la liste des 5 techniciens nommés.

Une liste polémique ? Ce vendredi, la Premier League a enfin dévoilé les différents nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison dans cet exercice 2021-2022. Alors que Manchester City occupe la tête du classement avec 3 points d'avance sur Liverpool à 2 journées du terme, les Citizens placent 2 éléments dans les 8 nommés : Kevin De Bruyne, évidemment, et João Cancelo. Pas de jaloux du côté des Reds car là aussi, 2 joueurs ont été retenus : le meilleur buteur de la Premier League, Mohamed Salah (22 réalisations) ainsi que Trent Alexander-Arnold. Jarrod Bowen (West Ham) ou encore Bukayo Saka (Arsenal) sont aussi présents, comme James Ward-Prowse (Southampton) et Heung-min Son (Tottenham).Dans les absents, Sadio Mané est à souligner, malgré son bilan de 15 buts et 2 passes décisives en Premier League cette saison. Autre nom non-retenu, celui de Cristiano Ronaldo. Revenu à Manchester United l'été dernier, il a su marquer à 18 reprises et a offert 3 passes décisives dans une formation très inconstante. Afin de connaître le successeur de Ruben Dias, primé en 2021, il faudra patienter jusqu'au terme de la saison.Chez les entraîneurs, pas de surprise. Les deux entraîneurs encore en lutte pour le titre de champion d'Angleterre sont là : Pep Guardiola (Manchester City) et Jürgen Klopp (Liverpool). On retrouve également Thomas Frank, l'entraîneur qui a su maintenir