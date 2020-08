Premier League : Les nominés pour le titre de joueur de la saison dévoilés

20 passes décisives pour De Bruyne en PL

La saison 2019-2020 de Premier League s'est achevée sur un sacre de Liverpool. Après 30 ans d'attente pour un sacre en championnat, les Reds ont obtenu un total de 99 points, et 18 unités d'avance sur leur dauphin, Manchester City., alors qu'il avait dû s'incliner derrière Virgil van Djik la saison passée, malgré le titre de champion de Manchester City.Jamais vraiment dans le coup dans la course au titre face aux Reds lors de cet exercice, Manchester City n'a pas su offrir une belle opposition. Toutefois, Kevin de Bruyne s'est distingué en offrant 20 passes décisives à ses coéquipiers, en plus d’inscrire 13 buts. Il a ainsi égalé la performance de Thierry Henry au niveau des passes, mais cela sera-t-il suffisant afin de remporter le trophée de meilleur joueur de la saison en Premier League version 2019-2020 ?