Premier League : Les club statuent sur la marche à suivre

Jürgen Klopp et ses joueurs peuvent être rassurés : la saison 2019-20 de Premier League devrait bien aller à son terme. C'est en tout cas l'intention des clubs du championnat anglais. « Les clubs ont discuté des mesures possibles pour planifier la reprise de la saison 2019-2020, lorsque les conditions le permettront, peut-on lire dans un communiqué officiel ce vendredi, relayé par L’Équipe. Les clubs ne reprendront leur entraînement et les matches qu'avec l'accord du gouvernement, sous les conseils d'un expert médical et après consultation des joueurs et des entraîneurs. »

Rien d'acté pour le moment, les clubs soumis aux décisions du gouvernement