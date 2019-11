Premier League : Leicester ne s'arrête plus ...

Jamie Vardy and James Maddison find the net as Leicester go 2nd#LEIARS pic.twitter.com/3RRcQh9vtH

Leicester et Arsenal abordaient leur confrontation dans des dynamiques diamétralement opposées. Le match n’a fait que les confirmer. Sous le déluge qui s’est abattu sur le King Power Stadium, les Foxes ont fait tomber les Gunners samedi (2-0).Leicester a ainsi fait basculer le match en l’espace de 7 minutes au cœur de la seconde période pour décrocher une quatrième victoire de rang en Premier Leagiue, une 5eme toutes compétitions confondues.La troupe de Brendan Rodgers reste ainsi sur le podium (2eme), avec la 2eme attaque (29 buts marqués) et la meilleure défense du Royaume (8 concédés).Ils décrochent surtout dans la course au Big Four, ce qui pourrait mettre la pression sur Unai Emery pendant la trêve internationale. Arsenal a pourtant résisté tant bien que mal en première période, où Leicester était certes dominateur, mais brouillon sur ses 19 tirs (seulement 2 cadrés). Alexandre Lacazette a vendangé la meilleure opportunité de cet acte pour les Londoniens (15eme). Mais la domination de Leicester a pris une autre tournure après la pause. Wilfried Ndidi a d’abord trouvé la barre (50eme). Un avertissement suivi du coup de boutoir décisif.A la conclusion d’un beau mouvement collectif, Vardy a lancé les siens vers la victoire (1-0, 68eme). Il a ensuite frôlé le doublé (73eme), avant de servir intelligemment Maddison en retrait pour plier la rencontre (2-0, 75eme).C’est bien peu pour frissonner et ça montre à quel point les Gunners ne sont pas invités à la table des grands pour l’instant cette saison en Premier League. Celle à laquelle Leicester fait tout pour être convié le plus longtemps possible.