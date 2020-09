Manchester City disputait son premier match à domicile en Championnat face à Leicester City, qui après deux succès en autant de rencontres, passait un vrai test face à une redoutable formation. Un match forcément spécial pour un certain Riyad Mahrez, révélé aux yeux du grand public en 2016 en aidant les Foxes à remporter leur mémorable et seul titre dans l'élite anglaise. C'est d'ailleurs l'international algérien qui ouvrait le score dès la 4e minute. Tout partait d'un corner botté par l'artificier maison des Citizens Kevin De Bruyne, James Justin repoussait du crâne en direction d'unLe match était lancé et Leicester allait mettre une grosse demi-heure à s'en remettre. Alimenté par Barnes à gauche de la surface de Manchester City, Jamie Vardy, accroché par Kyle Walker, obtenait un penalty évident et se faisait justice lui-même avec un tir puissant qui trompait Ederson. 1-1, c'était le score au repos. Leicester a concrétisé sur une de ses premières opportunités et ce, malgré une grosse domination des locaux.Mais dominer n'est pas gagner. Et ça, Manchester City allait douloureusement le découvrir en seconde période. Dès la 54e minute, Vardy, encore lui, allait doubler la mise après un service de Youri Tielemans, pour Timothy Castagne dont le service rasant permettait à l'attaquant des Foxes de devancer Eric Garcia et de marquer le but du 2-0 grâce à une talonnade. On retrouvait le couple Garcia-Vardy dans la surface citizienne peu avant l'heure de jeu.City rétorquait à la 64e minute. Sur un centre signé Benjamin Mendy, Liam Delap montait haut et son coup de crâne finissait sa trajectoire sur la transversale de Kasper Schmeichel. Mais c'était loin d'être fini. La frappe de James Maddison à 13 minutes de la fin allait permettre à Leicester de mener 4-1 avant que Nathan Aké ne réduise le score à 5 minutes du terme. Mais en toute fin de rencontre, les Foxes obtenaient un nouveau penalty transformé cette fois par Tielemans. 5-2, score final. Pep Guardiola, qui pestait contre le calendrier et la préparation insuffisante de ses hommes avant la rencontre, ne va certainement pas décolérer en conférence de presse.