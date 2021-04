Largement remanié, City a manqué d’efficacité



90 - Stuart Dallas is the first player to score a 90th minute winning goal against Man City at the Etihad since Robin van Persie for Man Utd in December 2012. Grab. pic.twitter.com/Isk03QZtaX

— OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2021

Bielsa a réussi son coup



Manchester City a vu sa série positive s’interrompre ce samedi lors de la réception de Leeds.Moins efficaces qu’à l’accoutumée, ils auraient pu s'en sortir avec un score de parité, sans un second but encaissé dans les arrêts de jeu sur un contre adverse ponctué par le héros du jeu, Stuart Dallas.Ayant les yeux rivés sur mercredi prochain et le match retour contre Dortmund en quarts de finale de la Ligue des Champions,. Une décision qui s’est avérée être trop risquée. Sa formation n’a pas retrouvé ses repères habituels, et en particulier dans le secteur offensif, et c’est ce qui a débouché sur ce (semi) accroc inattendu.Les Eastlands ont peiné pour se montrer menaçants, malgré un total de 29 tirs tentés. Ils ont poussé tout le long du match mais sans réussir à créer le déséquilibre chez l'adversaire.. Au niveau des occasions nettes, il y en a eu au final assez peu à relever. On citera celle de Raheem Sterling à la 39e passée à côté du cadre, une autre d’Oleksandr Zinchenko à la 54e stoppée par Illan Meslier et une dernière de Fernandinho (72e), habilement boxée par le gardien français.City a donc manqué à sa tâche.Malgré les espaces dont ils ont bénéficié durant le second acte, ils n’ont donc pas pu trouver la faille dans la défense des Peacocks.L’équipe de Guardiola n’a donc pas appuyé assez fort devant pour l’emporter. Cela dit, son adversaire du jour n'a pas été beaucoup plus impressionnant.. Avec l’aide du poteau, le Nord-Irlandais a pu tromper la vigilance d’Ederson pour ouvrir le score (42e). Et en fin de match, sur une brillante passe en profondeur d'Alloski, il a ajouté le second en résistant à la charge de Stones.Solides et ultra-réalistes, les visiteurs ont donc réussi à arracher le nul,. Et l'autre récompense c'est une place dans le Top 10 de la PL (9e). City reste leader avec une large avance sur United, mais le faux-pas du jour fait quand même tache.