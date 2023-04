Premier League : Le renvoi de Graham Potter va coûter, Chelsea contraint de vendre cet été

Cette saison, Graham Potter est le deuxième coach renvoyé par Chelsea. Après Thomas Tuchel en septembre dernier, le coach anglais a vu son contrat rompu par les dirigeants du club londonien. Seulement six mois après son arrivée, pleine de promesse sur le banc, de Chelsea, Potter est déjà remercié. Inscrit dans un projet "sur les années à venir" avec Chelsea, l'ancien manager de Brighton avait signé un contrat de cinq ans avec les Blues.

Une rupture de contrat à 13,5 millions d'euros

Mais une trentaine de rencontres plus tard et une onzième place en Premier League, Chelsea s'est finalement résolu à payer la clause de 13, 5 millions d'euros pour rompre le contrat de son entraîneur. Après Tuchel et ses 15 millions d'euros, ce nouveau montant pèse dans les finances du club anglais, d'autant plus qu'il avait déboursé 23, 5 millions d'euros pour s'attirer les services du tacticien anglais. Des montants faramineux qui s'ajoutent aux dépenses XXL de dirigeants des Blues lors des précédents mercato. Selon le Daily Mail, l'actuel 11e du championnat anglais devrait donc réaliser un dégraissage massif de son effectif afin de rentrer dans ses frais.