Tous ceux qui suivent le championnat anglais étaient braqués sur lui. Ralf Rangnick, le nouveau coach intérimaire de Manchester United, effectuait sa première sur le banc des Red Devils à l'occasion de la réception de Crystal Palace, ce dimanche. Et cette première a été assez laborieuse. Il n'y a d'ailleurs pas eu de buts lors du premier acte dans cette partie. Louangé par son nouveau coach en conférence de presse, Cristiano Ronaldo s'offrait la première opportunité mancunienne à la 23e minute. Alimenté en retrait par Rashford, le joueur portugais tentait sur le côté gauche de la surface. Le gardien adverse, Vicente Guaita, veillait au grain. Le portier espagnol devait d'ailleurs encore intervenir sur une volée de Bruno Fernandes quelques instants plus tard.Mais les Red Devils allaient enfin être récompensés de leurs efforts en fin de partie. Déjà, à 20 minutes de la fin et sur un coup-franc côté droit, le latéral portugais Alex Telles tentait directement sa chance et touchait le montant de Guaita. La sanction allait tomber par Fred, qui à dix minutes de la fin, lobait le portier des Eagles du plat du pied droit à l'entrée de la surface. Deux minutes auparavant, Ayew ratait l'immanquable pour Palace, seul devant David De Gea. Plus rien n'allait d'ailleurs être marqué dans cette partie