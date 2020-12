Premier League : Le match Newcastle - Aston Villa reporté ?

La situation est tendue du côté de Newcastle. Si pour le moment, aucun match de Premier League n'a été reporté à cause du Covid-19, les Magpies pourraient être, avec les joueurs d'Aston Villa, les premiers acteurs à voir leur match se disputer à une date ultérieure. La raison : plusieurs cas positifs ont été détectés dans les rangs des Noir et Blanc. Rappel des faits : dimanche dernier, Steven Bruce a été contraint d'annuler la séance d'entraînement après avoir su que quatre joueurs de son effectif ainsi qu'un membre de son staff étaient infectés au virus. Les médias anglais se sont de suite intéressés à cette « affaire » et selon The Guardian, le club a pris la décision drastique de fermer complètement son centre d'entraînement afin d'éviter les flux et ainsi favoriser une potentielle transmission. Le quotidien a précisé que Newcastle a prévu de rouvrir ses infrastructures pas avant ce mercredi si les conditions le permettent.



Cependant, selon les derniers éléments du Daily Telegraph, de nouveaux cas positifs ont été diagnostiqués lors de la dernière séance de tests et dont les résultats sont parvenus lundi dernier. À l'image de ce que certains clubs de Ligue 1 ont pu connaître, dans l'éventualité où les Magpies pourraient s'entraîner ce mercredi, il se pourrait que les joueurs soient obligés de venir et de repartir en tenue sans avoir accès aux bâtiments. Pour le moment, l'ensemble de l'effectif ainsi que le staff sont à l'isolement à leur domicile mais ce cas de figure exceptionnel est une nouvelle tuile pour Newcastle, déjà handicapé de 5 éléments blessés (Hayden, Krafth, Lascelles, Carroll, Saint-Maximin) lors du dernier match contre Crystal Palace (victoire, 2-0).

La Ligue, pas hyper chaude pour reporter

Pour le moment, aucun match de la Premier League n'a été reporté ou annulé à cause du Covid-19. Afin justement d'éviter ces reports intempestifs, les autorités anglaises ont établi des règles très strictes quant aux conditions pour lesquelles une rencontre peut se disputer à une date ultérieure. Tant que les deux équipes peuvent aligner une formation de 11 joueurs ainsi que 3 remplaçants sur la feuille de match, alors la rencontre peut se disputer.



En Angleterre, de nombreuses voix comme celles de Jürgen Klopp ou Pep Guardiola pestent en raison d'un calendrier surchargé pour leurs joueurs et d'un risque de blessures déjà trop important. La Ligue n'est donc pas hyper emballée à l'idée de reporter la rencontre mais devra dans un premier temps, attendre que tous les cas positifs soient identifiés au sein du club avant de prendre une décision. Tout en sachant que la ville de Newcastle figure actuellement dans le « niveau 3 » des villes au plus haut risque de contaminations au Covid, dans la nouvelle classification du gouvernement qui s'appliquera ce mercredi.