Premier League : Le grand jour pour Liverpool ?

Liverpool touche au but. Ce jeudi soir, vers 22h00, heure locale, le club de la Mersey peut officiellement décrocher le 19eme titre de champion d’Angleterre de son histoire, le premier depuis 1990. Grâce à leur nette victoire 4-0 contre Crystal Palace mercredi, les Reds comptent 23 points d’avance sur Manchester City, qui se déplace sur la pelouse de Chelsea pour le compte de la 31eme journée, et ils seront mathématiquement sacrés si les Citizens ne s’imposent pas sur la pelouse de Stamford Bridge. Difficile de livrer un pronostic pour ce choc du jour, car les deux équipes semblent avoir bien digéré la pause forcée de trois mois liée à la pandémie de coronavirus. Elles ont en effet remporté tous leurs matchs depuis la reprise : 3-0 contre Arsenal et 5-0 contre Burnley pour Manchester City à domicile, et 2-1 pour Chelsea sur le terrain d’AstonVilla.

Manchester City - Liverpool la semaine prochaine



En raison du huis clos, les matchs « à domicile » ne veulent plus forcément dire grand-chose, puisqu’il n’y a eu que huit victoires des équipes évoluant chez elles, sur un total de 19 matchs, depuis la reprise (pour cinq victoires à l’extérieur et six nuls). Pour ce match, Chelsea sera privé de Fikayo Tomori et Marco van Ginkel alors que Manchester City devra faire sans Sergio Agüero, Phil Foden et Eric Garcia. Si jamais les hommes de Pep Guardiola venaient à l’emporter dans la capitale, Liverpool aurait une nouvelle balle de match jeudi prochain, sur le terrain de… Manchester City. En effet, après s’être déplacés à Newcastle en quarts de finale de la Coupe d’Angleterre dimanche, les Citizens recevront les Reds le 2 juillet à l’Etihad Stadium. Si les joueurs de City ne veulent pas être obligés de faire une haie d’honneur, sur leur terrain, à leurs successeurs, ils doivent absolument gagner à Chelsea.

Klopp : "Comment est-ce possible d'avoir 20 points d'avance sur ce City-là ?"