Premier League : Le but sensationnel de Lucas Moura

Lucas Moura, pour sa quatrième saison sous les couleurs de Tottenham, continue de faire son bonhomme de chemin. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a inscrit un but exceptionnel dimanche contre Norwich (3-0), dans le déclenchement de l'action comme dans la finition, avec une lourde frappe lointaine en pleine lucarne. "Je suis très, très content, j'ai finalement marqué ce premier but de la saison", savoure celui qui a été sélectionné 35 fois en Seleçao (de 2011 à 2016). "On a tous une bonne mentalité, il faut continuer comme ça. C'est naturel pour moi, c'est mon style de jeu. J'ai commencé à dribbler, et quand j'ai trouvé l'espace, j'ai juste décidé de tirer. C'est dans mon top 3 avec Tottenham. J'ai marqué quelques buts sympa et je suis heureux d'aider l'équipe."Le virevoltant ailier n'a que 29 ans et encore de belles années devant lui. Avec Antonio Conte désormais sur le banc, il peut faire partie intégrante d'un beau projet, comme il le confirme encore à Sky Sports : "Pas à pas, nous travaillons très dur et nous essayons de répercuter sur le terrain ce qu'Antonio Conte nous donne. Notre style de jeu est désormais agressif, avec beaucoup d'intensité. On le fait très bien. En Premier League, on ne peut pas dormir. Si vous offrez de l'espace, les adversaires vont marquer." Les Spurs occupent la cinquième place, mais avec un match de retard, ce qui leur permet virtuellement d'espérer la quatrième place à cinq points de Chelsea, troisième (et donc à six et sept points de Liverpool et Manchester City).