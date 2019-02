Après avoir arraché un point contre Burnley (2-2) mardi, Manchester United a repris sa course en avant avec un 7e succès en 8 rencontres de Premier League sur le terrain de Leicester (0-1), dimanche.

Lancé par Paul Pogba, Marcus Rashford a inscrit le seul but de la partie (9e). Les Red Devils passent ainsi 5e, avec un point de plus qu’Arsenal, qui affronte City dans la foulée. Chelsea a toujours deux points de plus.

La formation de Claude Puel est 11e après ce 4e match sans victoire.