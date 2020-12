Liverpool, leader du championnat anglais, rendait visite à Crystal Palace (12e au classement) en ouverture de la 14e journée. La logique a été respectée durant cette rencontre, avec des Reds qui se sont montrés irrésistibles face à leurs hôtes du jeu. Très efficaces aux avant-postes, les hommes de Klopp ont même mis fin au suspense dès la première période de la partie avec trois buts marqués. Et au retour des vestiaires, ils ont ajouté quatre autres banderilles pour un succès final 7 à 0.

Les Reds ont survolé les débats



Pour ce match, le manager des champions d’Angleterre a décidé de laisser au repos Mohamed Salah. Le remplaçant de l’international égyptien Takumi Minamino en a profité pour marquer des points en signant sa première réalisation en PL, exactement un an jour pour jour après son arrivée au club. Le Japonais a fait la différence d’un tir croisé, suite à un excellent travail de Sadio Mané. On jouait seulement la 3e minute du match et les chevaux ont été lâchés par les Merseysiders.



La star sénégalaise des Reds ne s’est pas contentée d’offrir une passe décisive. A la 35e minute, le meilleur joueur africain a lui-même fait trembler les filets à la suite d’un bel enchainement dans la surface. Les Eagles, qui avaient raté l’égalisation à la 24e par Wilfried Zaha, étaient alors au fond du trou, mais pas au bout de leurs peines. Juste avant la pause, ils se faisaient surprendre de nouveau. Roberto Firmino est venu les punir en convertissant un excellent centre d’Andrew Robertson. Le Brésilien confirmait ainsi son retour en grâce, lui qui avait été le héros du succès contre les Spurs mercredi dernier (2-1).

Firmino et Salah s'offrent des doublés



En seconde mi-temps, et bien qu’ayant déjà la victoire en poche, Liverpool a poursuivi sur sa lancée. Une domination continue qui a abouti sur quatre autres buts ! Le premier fut l’œuvre de Jordan Henderson. Le capitaine apportait sa contribution au festival des siens, à travers une frappe victorieuse de l’extérieur de la surface (52e).

6 - Liverpool have scored six goals in a Premier League away game for the second time under Jürgen Klopp, having previously done so back in February 2016 v Aston Villa. Machine. pic.twitter.com/YdeweSgvRG

— OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2020



Firmino s'est ensuite offert un doublé. A vingt minutes du terme, l'international auriverde trompait une nouvelle fois Guaita sur un subtil piqué suite à une passe du rentrant Salah. Ce dernier s'est ensuite transformé en finisseur pour clôturer le score. A la 81e, il a d'abord placé une tête sur une remise de Joel Matip. Puis, trois minutes plus tard, il terrassait définitivement les Londoniens d'une merveille de frappe du gauche de 20 mètres et en pleine lucarne.



Avec cette belle victoire, sa plus large hors de ses bases sous l'ère Klopp, Liverpool consolide sa place en tête du classement, avec une avance (provisoire) désormais de six points sur le second. Les tenants du titre se mettent dans les meilleures prédispositions dans l’optique de la période chargée de Boxing Day.