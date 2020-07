Premier League : l'Arabie Saoudite renonce au projet de rachat de Newcastle

Les fans de Newcastle United peuvent déchanter. Alors que tout semblait bouclé et que les plus fervents supporters des Magpies espéraient voir de riches investisseurs débarquer en provenance de l'Arabie Saoudite, le projet de rachat du club anglais a été abandonné.



Mike Ashley, le propriétaire des Magpies, a été en négociations avec le fonds d'investissements saoudien (PIF pour Public Investment Fund) dans l'optique de céder une partie de ses parts. Cependant, avec à leur tête Mohamed Ben Salmane, les courtisan ont pris la décision d’abandonner le projet de rachat. Les motifs de ce choix ont été dévoilés dans un communiqué.

L'incertitude autour de la reprise de la Premier League évoquée

St James's Park

"Avec une profonde reconnaissance pour la communauté de Newcastle et l'importance de son club de football, nous avons pris la décision de retirer notre intérêt à acquérir le Newcastle United Football Club. Nous le faisons avec regret, car nous étions enthousiastes et pleinement déterminés à investir dans la grande ville de Newcastle et pensons que nous aurions pu ramener le club à la hauteur de son histoire, de sa tradition et du mérite de ses fans.a-t-on fait savoir du côté de l'Arabie Saoudite.Henry Mauriss, un milliardaire américain, a aussi pour ambition de s'installer du côté deet semble être le seul espoir des supporters dans l'optique d'un éventuel rachat.