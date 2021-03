Premier League : La date du début de la saison 2021-2022 dévoilée

📅 #PL Shareholders have agreed the start date for the 2021/22 campaign

Un retour possible des spectateurs avant la fin de la saison ?

La saison actuelle de Premier League a été contrainte de débuter plus tardivement - le 12 septembre - à cause de la pandémie de coronavirus., deuxième du classement. Cet exercice singulier est difficile à digérer pour le champion en titre, le Liverpool de Jürgen Klopp qui figure à la septième position et compte déjà 9 défaites en 29 matchs, même si le constat peut être nuancé par les nombreuses blessures subies depuis l'entame de la saison.En ce qui concerne l'exercice 2021-2022, la Premier League a annoncé des informations pour la saison prochaine.. Selon les informations du Times, la Premier League ne va pas participer à une expérience pour le retour du public dans les stades le mois prochain alors que le gouvernement veut commencer des tests le 12 avril en Angleterre, avec notamment les Championnats du monde de snooker (17 avril - 3 mai) et la finale de la FA Cup (le 15 mai). Si les tests devaient s’avérer concluants, un retour des spectateurs - dans une limite de 10 000 personnes - pourrait se faire le 17 mai prochain d'après le média. La saison actuelle de Premier League se terminera le 23 mai prochain.