La Premier League a annoncé ce jeudi que le championnat anglais 2019-2020 débutera le 10 août. Le mercato fermera ses portes deux jours avant, le 8 août 2019.

An important date for your diary...



The 2019/20 #PL season will get under way on Saturday 10 August 2019 pic.twitter.com/mjp9RS1r3a