Premier League : Klopp meilleur entraîneur de la saison

32 victoires, dont 18 consécutives pour Liverpool



Jürgen Klopp has been named @premierleague Manager of the Season for 2019/20 👏

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 15, 2020

Klopp devance Lampard et Rodgers

Le successeur de Pep Guardiola est connu. Comme entraîneur de l’année en Angleterre. Jürgen Klopp a en effet été désigné samedi meilleur manager de la Premier League pour la saison 2019-2020. Le technicien est récompensé pour avoir mené Liverpool à la conquête du titre national avec brio. Cela faisait trente ans que le peuple rouge attendait ça et Klopp y a grandement contribué.Liverpool a été sacré champion d’Angleterre pour la première fois depuis 1990 au terme d’un formidable exercice. Les Reds ont amassé 32 victoires, 3 nuls et seulement 3 défaites, dont 2 sur la fin lorsque le titre était acquis (1-2 contre Arsenal et 0-4 devant Manchester City). Ils ont égalé le record de 32 succès sur un exercice et ont signé une série historique de 18 victoires d’affilée. Sur leur terrain d’Anfield, les hommes de Klopp n’ont laissé filer que 2 points sur 57 possibles. Ils ont glané 99 points, soit un record dans l’histoire du club.Sacré pour la 19eme fois, Liverpool a devancé Manchester City de 18 points. Dans un vote public combiné avec celui d’un panel de spécialistes, Klopp a devancé Franck Lampard, l’entraîneur de Chelsea (4eme de Premier League), Brendan Rodgers, le technicien de Leicester (5eme), et Chris Wilder qui a conclu la saison au 9eme rang du classement à la tête de Sheffield United. En étant distingué, Jürgen Klopp est devenu samedi le premier Allemand à décrocher ce trophée de meilleur entraîneur de Premier League. L’ancien coach du Borussia Dortmund succède donc à Pep Guardiola, lauréat des deux précédentes saisons. Agé de 53 ans, Klopp dirige Liverpool depuis octobre 2015. L’année dernière, il avait mené les Reds au sacre en Ligue des Champions en dominant Tottenham (2-0).