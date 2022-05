Un triplé en vue

À défaut d'avoir remporté la Premier League, puisque son équipe de, Jürgen Klopp vit une saison de choix sur le banc des Reds. Tant et si bien que l'entraîneur allemand a été désigné meilleur tacticien de Premier League pour l'exercice 2021-2022. C'est la deuxième fois que l'ancien stratège du Borussia Dortmund obtient cette distinction après celle de 2019-2020, année du premier titre de Liverpool en championnat depuis 1990.Cette saison, Jürgen Klopp et ses hommes ont longtemps cru à un quadruplé historique. Déjà, ils sont toujours en course en Ligue des champions, avec une finale à disputer le 28 mai prochain face au Real Madrid, du côté du stade de France. Le (très relatif) échec en Premier League les a privés d'un tel exploit, mais en cas de succès final dans la course à la "coupe aux grandes oreilles", le triplé potentiel aurait fier allure et justifierait pleinement la nouvelle distinction personnelle obtenue par Jürgen Klopp.Pour rappel, c'est le public associé à un panel d'experts qui ont voté pour élire l'entraîneur de la saison en Premier League.