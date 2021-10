Salah en feu, Pogba voit rouge

Une véritable correction. Liverpool a massacré Manchester United ce dimanche, à l'occasion du choc traditionnel entre les deux rivaux de Premier League. Une correction qui a débuté dès la 5eme minute sur l'ouverture du score de Naby Keita, qui ajustait David De Gea d'un plat du droit décroisé.. Le ton était donné.Peu avant le repos, l'inévitable et très en forme Mohamed Salah s'offrait un doublé (38eme et 45eme+5) pour permettre aux Reds de faire rougir les Diables Rouges. 4-0 au repos, les supporters mancuniens ont quitté très tôt Old Trafford face à la déroute de leur équipe, les tribunes se vidant à vitesse grand V en début de seconde période.. Derrière Paul Pogba était expulsé à l'heure de jeu (61eme), laissant ses coéquipiers à dix. 5-0, cela allait être le score final et c'est une véritable fessée. Liverpool enchaîne en Premier League et reprend la deuxième place. Manchester United porte le bonnet d'âne et retourne dans son coin. Salah a marqué les esprits avec un triplé.