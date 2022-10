Souvent en difficulté face aux Spurs lors des saisons écoulées, les Gunners sont redevenus maitres du nord de Londres en remportant aisément ce derby ce samedi. Sur la lancée de leur bon début de saison, ils l’ont emporté logiquement 3-1.

Les Spurs n’ont existé qu’une mi-temps

La première période s’est soldée sur un score de parité, mais c’est uniquement parce que Gabriel a provoqué un pénalty juste avant la pause et qu’Harry Kane s’est chargé de transformer avec succès. Le capitaine de Tottenham répondait ainsi à l’ouverture du score de Thomas Partey (20e). Le Ghanéen avait ouvert le score d’une lourde frappe de l’extérieur de la surface et qui a fini en pleine lucarne.

Au retour des vestiaires, Arsenal a repris l’ascendant dans cette rencontre. Ce n’était pas trop compliqué en même temps face à un adversaire au jeu minimaliste. Conquérants, les hommes d’Arteta ont repris l’avantage par le biais de Gabriel Jésus, buteur à la 49e. Le Brésilien profitait notamment d’une bévue d’Hugo Lloris, auteur d’une intervention sans conviction sur sa ligne.

Arsenal a imposé sa loi

A 2-1, la tâche de Tottenham était compliquée et elle l’est devenue encore plus après l’heure du jeu suite à l’expulsion d’Emerson Royal. L’ancien Barcelonais s’était rendu auteur d’un tacle sur Gabriel Martinelli. Martinelli qu’on retrouvait ensuite impliqué sur le dernier but d’Arsenal avec une passe décisive offerte à Granit Xhaka. Le Suisse parachevait le succès des siens d’un tir croisé du gauche.

En gagnant ce samedi, Arsenal reprend provisoirement quatre points d’avance sur Manchester City. Plus que jamais, les Londoniens peuvent croire en leurs chances de batailler pour le titre cette saison.