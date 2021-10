Premier League (J8) : Chelsea assure le minimum à Brentford et reprend la tête

Chelsea n’a finalement pas perdu la tête. Alors que Liverpool puis Manchester City ont mis une énorme pression sur les champions d’Europe après leurs succès respectifs à Watford et contre Burnley, les joueurs de Thomas Tuchel ont su ramener les trois points d’un périlleux déplacement à Brentford. Dès l’entame des débats, les Blues ont mis le pied sur le ballon mais il a fallu attendre la 17eme minute pour voir passer un premier frisson dans les travées du Brentford Community Stadium avec un coup franc de Romelu Lukaku à 20 mètres qui n’a pas trouvé le cadre. Toutefois, la première véritable occasion est arrivée juste après avec Bryan Mbeumo qui a trouvé le poteau droit d’Edouard Mendy après une remise de la tête signée Christian Norgaard. La réponse de Chelsea a été immédiate avec Romelu Lukaku parfaitement trouvé sur un centre de Timo Werner. L’attaquant belge a pu ajuster David Raya… avant d’être signalé hors-jeu.

Chilwell libère les Blues

C’est finalement juste avant la pause que les protégés de Thomas Tuchel ont trouvé la faille. Après une bonne combinaison avec N’Golo Kanté, Cesar Azpilicueta a pu ajuster son centre vers Romelu Lukaku. Contré, le Belge voit le ballon revenir sur Ben Chilwell. Le défenseur des Blues ne s’est alors pas posé de questions et sa frappe est allé au fond des filets de Brentford, offrant un court avantage à son équipe au moment de retrouver les vestiaires. L’entame du deuxième acte a vu les deux équipes tenter de trouver des espaces mais sans grande réussite. A 20 minutes du terme, sur une action initiée par N’Golo Kanté, Timo Werner a pu tenter sa chance au point de penalty mais l’Allemand a vu sa frappe être contrée. Le ballon est alors revenu dans les pieds de Romelu Lukaku qui, sur une volée instinctive, n’a pas trouvé le cadre. Brentford ne s’en est pas laissé compter et a répondu avec Toney qui, sur une touche longue, a pu dévier le ballon… directement dans les gants d’Edouard Mendy.

Mendy, sauveur de Chelsea

Le gardien des Blues était battu à un quart d’heure du terme de la rencontre sur une nouvelle tentative de Bryan Mbeumo mais l’ancien Troyen, après avoir combiné avec deux coéquipiers, n’a trouvé sur le poteau. La pression ne s’est pas calmée sur la cage des Blues avec Trevor Chalobah qui a sauvé son équipe sur la ligne en dégageant une tête de Christian Norgaard après une frappe de Saman Ghoddos déviée par Edouard Mendy. Ce dernier s’est sacrifié dans la foulée en déviant de la tête une frappe à bout portant de Mathias Jensen. Pas sonné, l’ancien Rennais a également répondu présent au bout du temps additionnel face à la reprise acrobatique de Christian Norgaard. Des efforts qui n’ont pas été vains puisque Chelsea s’impose non sans mal à Brentford (0-1). Une sixième victoire en huit matchs qui permet aux Blues de conserver un point d’avance sur les Reds et deux sur les Citizens.



PREMIER LEAGUE / 8EME JOURNEE

Samedi 16 octobre 2021

Watford - Liverpool : 0-5

Aston Villa - Wolverhampton Wanderers : 2-3

Leicester City - Manchester United : 4-2

Manchester City - Burnley : 2-0

Norwich City - Brighton & Hove Albion : 0-0

Southampton - Leeds United : 1-0

Brentford - Chelsea : 0-1



Dimanche 17 octobre 2021

15h00 : Everton - West Ham United

17h30 : Newcastle United - Tottenham Hotspur



Lundi 18 octobre 2021

21h00 : Arsenal - Crystal Palace