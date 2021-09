Des Blues inoffensifs

Chelsea n’est plus invaincu en Premier League. Une semaine après sa très belle partition contre Tottenham, l’équipe londonienne a baissé pavillon lors de la réception de Manchester City. Dans ce choc de haut de tableau, les Blues n’ont pas su se montrer aussi performants que lors des précédents matches. Ils étaient même très loin de leur meilleur niveau.. Après trois succès de rang, Thomas Tuchel a donc dû céder face à Pep Guardiola.Manchester City, de son côté, s’est montré beaucoup plus offensif dans cette rencontre. Cependant, les Sky Blues ont longtemps manqué de justesse aux avant-postes, loupant plusieurs tentatives franches. Heureusement pour eux qu’ils en ont mis au moins une au fond. Celle de Gabriel Jesus à la 53minute de jeu.. Avec cette réalisation, il s’est bien rattrapé après un loupé de sa part en fin de première période (41).A 1-0, City n’était pas à l’abri d’un come-back des Londoniens. Mais, les hommes de Guardiola ont su bien museler leurs opposants. Il y a eu un but concédé de Romelu Lukaku (63) qui aurait pu tout relancer, mais il a refusé pour cause de hors-jeu. A juste titre.Les Eastlands auraient même pu s’imposer plus largement dans cette rencontre, s’il n’y avait pas eu Edouard Mendy dans la cage adverse.. Des efforts qui sont restés vains, car à aucun moment ses coéquipiers n’ont été en mesure de se révolter.La vengeance est un plat qui se mange froid. Avec cette courte mais importante victoire, City prend une revanche sur Chelsea, qui l’avait privé de triomphe en Ligue des Champions en fin de saison dernière., prévu mardi en Ligue des Champions.