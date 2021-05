Premier League (J38) : Liverpool et Chelsea arrachent leurs billets en Ligue des Champions, Arsenal ne sera pas européen la saison prochaine

Le rideau est tombé sur la saison 2020-2021 de Premier League. Une 38eme et dernière journée riche en émotions qui a permis de distribuer les derniers billets européens derrière Manchester City, champion de longue date, et Manchester United, qui ne pouvait être délogé de la deuxième place. Les heureux élus sont… Liverpool et Chelsea ! Les Reds ont conclu leur fin de saison en boulet de canon par une cinquième victoire de suite et un huitième match sans défaite à l’occasion de la réception de Crystal Palace (2-0). Sadio Mané a été le principal acteur de cette victoire avec l’ouverture du score à neuf minutes de la mi-temps et le but du break à l’orée du dernier quart d’heure. Une victoire qui permet même aux joueurs de Jürgen Klopp de terminer sur le podium de la Premier League !

En effet, dans le même temps, Chelsea s’est incliné pour la deuxième fois en trois matchs sur la pelouse d’Aston Villa (2-1). Les Villans ont pris l’ascendant en toute fin de première mi-temps par Bertrand Traoré avant de doubler la mise sept minutes après la pause par l’intermédiaire de l’ancien Lillois Anwar El-Ghazi. Avant l’heure de jeu, Timo Werner a pensé avoir relancé les Blues mais le VAR est intervenu pour un hors-jeu invalidant ce but. La réduction de l’écart est finalement intervenue à 20 minutes du terme de la rencontre par Ben Chilwell. Les Blues, réduit à dix pour les dernières minutes après l’exclusion de Cesar Azpilicueta n’ont pas su faire leur retard et terminent la saison à la quatrième place.

Arsenal privé de compétition européenne !



Leicester était en lice pour une place en Ligue des Champions mais les Foxes ont manqué leur fin de saison. Après leur revers à Chelsea, c’est Tottenham qui a profité de l’occasion en s’imposant nettement (2-4). Pourtant, Jamie Vardy a bien lancé Leicester en transformant un penalty dès la 18eme minute. L’inévitable Harry Kane a égalisé en toute fin de premier acte avant de voir le buteur de Leicester reprendre la main juste après le repos. Mais les Foxes ont craqué dans le dernier quart d’heure, encaissant trois buts. Tout d’abord, Kasper Schmeichel s’est mis à la faute avant que Gareth Bale entré en jeu à la 68eme minute, ne claque un doublé pour permettre à Tottenham de terminer septième et, donc, se qualifier pour la nouvelle Europa Conference League.

L’Europa League n’était pas loin pour les Spurs mais West Ham a assuré face à Southampton (3-0) avec un doublé de Pablo Fornals en trois minutes à la demi-heure de jeu avant que Declan Rice ne donne plus d’ampleur au succès des Hammers qui terminent la saison sixième. Des résultats qui ne font pas les affaires d’Arsenal. En effet, si les Gunners ont terminé la saison sur un cinquième succès de rang face à Brighton (2-0) grâce à un doublé de Nicolas Pépé en onze minutes au début de la deuxième période, le réveil des joueurs de Mikel Arteta a été trop tardif. Arsenal termine la saison à la huitième place et devra vivre une saison sans les frissons des Coupes d’Europe.

Manchester City et Manchester United terminent sur une victoire



L’absence d’enjeu n’a pas été une excuse pour Manchester City. Le champion d’Angleterre et futur finaliste de la Ligue des Champions a terminé la saison par une festival offensif face à Everton (5-0). Dès le premier quart d’heure, Kevin de Bruyne et Gabriel Jesus ont lancé les hostilités avant que Phil Foden n’alourdisse l’addition. A 25 minutes du terme de la rencontre, Pep Guardiola a lancé Sergio Agüero pour sa dernière sous le maillot des Citizens à l’Etihad Stadium. Pour ses adieux au public mancunien, le « Kun » a transformé deux offrandes de Fernandinho en but en l’espace de cinq minutes pour parachever le succès de Manchester City. Dauphin des Sly Blues et finaliste de l’Europa League, Manchester United a également terminé la saison domestique sur un succès sur la pelouse de Wolverhampton (1-2).

Anthony Elanga a ouvert le score avant le quart d’heure de jeu mais Nelson Semedo a relancé les Wolves à six minutes de la pause. Toutefois, une faute au bout du temps additionnel de la première période a permis à Juan Mata d’offrir la victoire aux Red Devils, qui terminent la saison à douze points de leurs rivaux. Pour les trois relégués, l’histoire ne s’est pas terminée de la même manière. Si Sheffield United s’est imposé à domicile face à Burnley (1-0), Fulham a chuté à Craven Cottage face à Newcastle (0-2) alors que West Bromwich Albion est tombé à Leed (3-1).



PREMIER LEAGUE / 38EME JOURNEE

Dimanche 23 mai 2021

Arsenal - Brighton & Hove Albion : 2-0

Aston Villa - Chelsea : 2-1

Fulham - Newcastle United : 0-2

Leeds United - West Bromwich Albion : 3-1

Leicester City - Tottenham Hotspur : 2-4

Liverpool - Crystal Palace : 2-0

Manchester City - Everton : 5-0

Sheffield United - Burnley : 1-0

West Ham United - Southampton : 3-0

Wolverhampton Wanderers - Manchester United : 1-2