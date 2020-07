Premier League (J37) : Tottenham écrase Leicester et croit encore à l’Europe

Quatrième doublé de Kane en Premier League cette saison



FULL-TIME: Our final home game of the season ends with a win!

⚪ #THFC 3-0 #LCFC 🔵 pic.twitter.com/N8NglCntAq



— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 19, 2020

Énorme Lloris, ça sent le roussi pour Leicester

La lutte pour les places européennes fait rage en Premier League. A deux journées de la clôture de l’exercice 2019-2020, l’affiche entre Tottenham et Leicester valait, dimanche après-midi, son pesant de cacahuètes en vue des prochaines qualifications continentales. Classé 7eme avec 55 points au coup d’envoi, le club de Londres vise en cette fin de saison la 6eme place qualificative pour l’Europe après la victoire de Manchester City en League Cup, la 5eme étant trop loin (Manchester United a 7 points d’avance). En face, les Foxes de Vardy, 4emes avec 62 unités, ambitionnent de retrouver la Ligue des Champions. Coincé entre Chelsea (3eme, 63 points) et MU (5eme, 62 pts), Leicester savait donc ce qu’il lui restait à faire. Le club sacré champion en 2016 comptait profiter de la demi-finale de Cup disputée entre ses deux principaux rivaux ce dimanche pour grapiller de précieux points en vue de la C1, mais il s’est finalement loupé dans son entreprise, dimanche.Sur leur pelouse, les Spurs ont fait totalement craquer les Foxes. Tout était déjà plié à la pause. La formation de José Mourinho a fait très mal à celle de Brendan Rodgers en contre. Tiens, tiens… L’un des principes favoris du technicien portugais a été utilisé à plein régime par ses ouailles qui ont rapidement débloqué les débats. Lancé à la limite du hors-jeu par Kane, Son a ouvert le score du pied droit sur un tie dévié par Justin dès la 6eme minute. Déjà buteur au match (défaite 1-2 le 21 septembre), Kane y est ensuite allé de son doublé, son quatrième en PL cette saison et son deuxième d’affilée après celui à Newcastle il y a quatre jours.L’attaquant anglais a plié son affaire en trois minutes chrono. Il s’est d’abord retrouvé à la conclusion d’un superbe contre éclair. Derrière un corner de Tielemans dégagé par la tête de Lucas et une petite remise de Son, Lo Celso a remonté le ballon et lancé Lucas sur le flanc gauche. Le Brésilien a ensuite alerté Kane dont le tir puissant et croisé du pied gauche n’a laissé aucune chance à Schmeichel (37eme). Le portier de Leicester n’a rien pu faire de plus sur une splendide frappe enroulée du meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018 (40eme), servi une nouvelle fois par Lucas. La messe était dite.Tottenham a fait parler son réalisme et Lloris a également fait parler son talent. Le dernier rempart français s’est interposé devant Vardy (20eme) et surtout devant Ayoze Pérez (25eme) au prix d’une parade magnifique sur sa gauche. D’une belle claquette, il a ensuite détourné le coup franc dévié de Gray (58eme). Résultat : Tottenham, 6eme avec deux longueurs d’avance devant Wolverhampton qui jouera lundi contre Crystal Palace, est virtuellement qualifié pour la Ligue Europa. Pour Leicester, ça sent le roussi. En cas de succès ou de nul contre West Ham, mercredi, Manchester United passera devant. Avant un… Leicester-MU bouillant et prévu lors de l’ultime journée !