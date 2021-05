Premier League (J37) : Liverpool se relance pour la Ligue des Champions

ONE DOWN, ONE TO GO!



Tottenham chute, Arsenal et West Ham s'imposent

Il y a quelques semaines, Liverpool semblait totalement hors course pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Jürgen Klopp avait même ouvert la porte à une absence totale d'Europe pour ses Reds. Toutefois, depuis son équipe a su enchaîner quatre victoires consécutives dont une précieuse, ce mardi soir sur la pelouse de Burnley (0-3). Grâce à des réalisations de Roberto Firmino (43ème), Nathaniel Phillips (52ème) et Alex Oxlade-Chamberlain (88ème) Liverpool s'est hissé dans le top quatre, profitant de la défaite de Leicester à Chelsea mardi (2-1). Au classement, les Reds possèdent le même nombre de points que les Foxes (66) mais jouissent d'une meilleure différence de buts (+ 24 contre +20). Pour rappel, la quatrième place est la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Ainsi, c'est une véritable finale que disputera le mythique club anglais, dimanche face à Crystal Palace (17 heures) pour le compte de la 38ème et dernière journée du championnat d'Angleterre.Dans les autres rencontres de cette 37ème journée, Tottenham a réalisé une mauvaise opération en s'inclinant à domicile contre Aston Villa (1-2), concédant sa douzième défaite de la saison. Les Spurs sont donc septièmes. Victorieux face à Wolverhampton (1-0), l'Everton de Carlo Ancelotti s'est hissé au niveau de Tottenham aux points (59, mais +21 contre + 4 à la différence de buts). Dans cette course à l'Europe, Arsenal a mis du temps avant de valider un succès tardif à Crystal Palace (1-3). Enfin, West Ham s'est imposé sur la pelouse de West Bromwich Albion (1-3), et reste sixième avant une 38ème journée qui promet un grand suspense.