Un "clash of the cash" comme on les aime en Premier League. Les nouveaux riches de Newcastle s'invitaient chez les riches tout court de Manchester City. Ces derniers voulaient profiter de la contre-performance de Liverpool face à Tottenham samedi (1-1). Et ce sont bien les Citizens qui ont ouvert le score vers la 20eme minute. Lors d'une attaque placée, Gündogan renversait le jeu vers le côté droit de la surface des Magpies. Cancelo remisait de la tête et Sterling achevait l'action de la tête pour le 1-0. Quatre minutes plus tard, un but signé Chris Wood était refusé. Le Néo-Zélandais venait de marquer à bout portant avec l'aide de son coéquipier Bruno Guimarães aux six mètres, suite à un corner. Mais le Brésilien était hors-jeu lors de l'action. Derrière, c'est Aymeric Laporte qui doublait la mise peu avant la pause (38eme). Suite à un corner, Gündogan tentait une volée du droit à l'entrée de la surface, Dubravka relâchait le cuir, mais l'Espagnol breakait de près du gauche. 2-0, le score au repos.

City prend ses distances en tête du classement

La seconde période n'allait pas voir d'amélioration du côté de Newcastle. Au contraire. Manchester City allait confortablement tripler la mise à l'heure de jeu. Un corner de Kevin De Bruyne coupé de la tête au premier poteau par Rodri permettait aux hommes de Pep Guardiola de prendre leur envol (61eme). Newcastle tentait un réveil tardif à dix minutes du terme, quand le tir rasant du droit de Murphy était repoussé par Ederson. Allan Saint-Maximin ratait lui le cadre d'une frappe puissante quelques instants plus tard. Mais c'est bien City qui allait aggraver le score en toute fin de partie par Phil Foden du gauche (90eme) et Raheem Sterling en force du droit en angle fermé, dans le temps additionnel (90eme+3). 5-0, Manchester City remporte donc une confortable victoire et relève la tête après son élimination spectaculaire face au Real Madrid en demi-finale de C1.