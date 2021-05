Premier League (J36) : Alisson sauve la mise de Liverpool

We head into the break level, with @MoSalah's curled effort cancelling out Hal Robson-Kanu's early goal. #WBALIV

— Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

Un mince espoir auquel s'accrochait tout le peuple rouge. Liverpool arrivait dans cette rencontre avec l'espoir d'embarquer dans un strapontin pour la prochaine Ligue des Champions. Les hommes de Jurgen Klopp venaient de prendre trois points cruciaux en gagnant leur match en retard contre le grand rival de Manchester United à Old Trafford et arrivaient donc confiants face à une équipe de WBA, 18eme et d'ores et déjà reléguée. Mais les Baggies ont joué crânement leur chance en ouvrant notamment le score après quinze minutes grâce à une frappe rasante de Robson-Kanu sur un service de Pereira. Les Reds auront beaucoup de mal à recoller et finiront par y parvenir grâce à Salah, d'une jolie frappe petit filet opposé peu après la demi-heure de jeu.1-1, c'était donc le score au repos. Dès l'entame de la seconde période, un but de Mané était logiquement signalé hors-jeu. Peu avant l'heure de jeu, Salah menait un contre avant de voir sa tentative stoppée par Johnstone, le portier adverse. Les Baggies pensaient prendre l'ascendant à 20 minutes de la fin, mais le but de Bartley était refusé pour une position de hors-jeu. Les locaux n'abdiquaient pas et à dix minutes du coup de sifflet final, Alisson devait s'employer sur un tir pied gauche de Robson-Kanu. Mais le score allait évoluer en faveur des Reds sur le dernier corner du match sur lequel le gardien Alisson marquait du crâne ! 2-1. Liverpool, qui voulait se replacer à un point du quatrième Chelsea, réussit sa mission. Le rêve de Ligue des Champions est toujours vivant pour les coéquipiers de Roberto Firmino.