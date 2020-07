Premier League (J35) : Mauvaise opération pour Chelsea, dominé par Sheffield

Une défaite qui coûte cher pour Chelsea ! 🔵

Sheffield United a réalisé la partition parfaite face aux Blues (3-0). Les Blades se placent à la 6ème place provisoire du classement 🔝



Les Blues toujours 3èmes mais désormais menacés par Leicester et Manchester United 😬 pic.twitter.com/b8SRdFXaAZ



— Canal Football Club (@CanalFootClub) July 11, 2020

Chelsea ouvre la porte à Leicester et Manchester United

Et si Sheffield United terminait la saison de Premier League avec un ticket pour la Ligue des Champions ? Le promu cette saison dans l’élite du football anglais ne s’arrête plus de surprendre et, dans une des affiches de la 35eme journée, a fait tomber un ténor du championnat. Chelsea, qui restait sur deux victoires de suite, a lourdement chuté sur la pelouse de Bramall Lane (3-0). Une rencontre qui a rapidement tourné puisque les Blades menaient déjà 2-0 peu après la demi-heure de jeu. Sur un centre d’Oliver McBurnie, Kepa manque son intervention du David McGoldrick n’en a pas demandé autant pour fusiller le gardien des Blues à bout portant. Maladroit avec le ballon, les joueurs de Franck Lampard ont cédé une deuxième fois à la 33eme minute.Sur l’aile gauche, Ben Osborn et Enda Stevens ont parfaitement su combiner pour trouver Oliver McBurnie au premier poteau qui n’a laissé, là aussi, aucune chance à l’ancien gardien de l’Athletic Bilbao. Le changement tactique ordonné par l’entraîneur de Chelsea, avec les entrées en jeu à la mi-temps de Marcos Alonso et Antonio Rüdiger n’ont pas changé la donne. Il faut dire qu’avec seulement quatre de leurs quinze tirs qui ont trouvé le cadre, les Blues ne se sont pas donnés toutes les chances de l’emporter dans cette rencontre ô combien importante dans la course au Top 4 de la Premier League. A 25 minutes du terme, David McGoldrick a profité d’un contre rondement mené par Lys Mousset pour sceller le sort du match. Avec ce net succès, Sheffield revient à six longueurs de Chelsea, toujours troisième, mais qui pourrait perdre deux rangs à l’issue de la 35eme journée en cas de succès pour Leicester et Manchester United.