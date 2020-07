[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/le-resume-de-manchester-united-southampton-CNT000001rAAqk.html"][/EMBED]



Drôle de soirée pour Paul Pogba. Le Français était titulaire avec les Red Devils face aux Saints ce lundi et a été fautif sur l'ouverture du score d'Armstrong dès la 12e minute après une perte de balle coupable au centre du pré. Mais l'ancien Turinois était aussi à l'origine des deux réalisations de son équipe lors du premier acte. Deux buts inscrits à trois minutes d'intervalle par deux membres du trio offensif le plus prolifique d'Europe actuellement. À la 20e minute, un centre de Pogba alimentait Martial, dos au but dans la surface des visiteurs. L'ancien Monégasque décalait Rashford dont le tir rasant permettait aux Red Devils d'égaliser, 1-1. Pogba alimentait ensuite Fernandes sur le flanc gauche et le milieu portugais faisait parvenir le cuir à Martial. Le Français se jouait de Walker-Peters et trompait le portier des Saints (23e) pour devenir le 10e joueur de l'histoire de Manchester United à marquer 50 buts pour les Red Devils et le deuxième Français depuis un certain Eric Cantona. 2-1, le score au repos.

Goals this season:

Rashford, Martial & Greenwood = 58

Ronaldo, Dybala & Higuain = 57

Salah, Mane & Firmino = 54

Messi, Suarez & Fati = 53 pic.twitter.com/k9esT688XD



— ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2020



Manchester United continuait de dominer les débats en seconde période. Une tentative du droit de Rashford peu avant l'heure de jeu frôlait le premier poteau d'Alex McCarthy. En jambes, l'attaquant mancunien était contré in extremis par Bertrand à 20 minutes du terme. Martial s'illustrait ensuite d'un grand pont suivi d'une tentative non cadrée à deux minutes du terme. Pour sa 400e sous le maillot de United, De Gea détournait une tentative de Redmond en toute fin de rencontre, mais ne pouvait rien face à Obafemi, buteur suite à un corner des visiteurs à la 96e minute. 2-2, ce sera d'ailleurs le score final. Les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer concèdent le nul en toute fin de rencontre face à des Saints tenaces.