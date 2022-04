Divock Origi 🤝 Scoring in the Merseyside derby 😍 pic.twitter.com/auKdqg25yw

Liverpool ne lâche pas Manchester City

Un derby du Merseyside électrique entre deux équipes aux antipodes du classement de la Premier League. Voilà ce que proposait ce choc entre Liverpool et Everton ce dimanche. Des Reds flamboyants face à des Toffees ternes depuis le début de la saison, mais pas de buts dans le premier acte pour autant. Liverpool achevait d'ailleurs les 45 premières minutes sans aucun tir cadré malgré sa possession (86 %) face à des Toffees venus pour faire déjouer les locaux. Pourtant, dès la 20eme minute, Sadio Mané se jouait d'Allan avec un contrôle orienté et enchaînait rapidement un tir du droit qui passait juste au-dessus.En début de seconde période, Gordon était potentiellement poussé dans le dos par Joël Matip. Pas de penalty aux yeux de M. Atwell. Mais Liverpool avait eu chaud. Dans la foulée, le même Gordon osait un tir croisé du gauche qui passait de peu à côté. Mais à l'heure de jeu,Everton n'abdiquait pas et Gray osait une superbe frappe du droit à 25 mètres, juste à côté de la lucarne gauche. Divock Origi inscrivait le but du 2-0 à cinq minutes de la fin afin de sceller le destin du match d'un coup de crâne plein d'autorité, profitant de la reprise acrobatique de Luis Diaz près du poteau gauche. 2-0, score final, Liverpool s'offre un succès de prestige et d'importance, le club revenant à une longueur de Manchester City.