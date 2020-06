Premier League (J30) : Newcastle s'impose avec un but de Saint-Maximin

This guy 🔥 pic.twitter.com/G3p3YnMXos

L'effet Saint-Maximin ?

Newcastle négocie bien sa reprise. Les Magpies viennent de décrocher un succès important, contre la surprise de cette saison. Ils s'imposent à domicile contre l'étonnant Sheffield, défense de fer cette saison mais balayé ce dimanche (3-0). Ritchie et Joelinton ont marqué, etsur une bévue de Stevens.Cette saison, le Français est loin d'être brillant quand on parle de son efficacité. Il a disputé 19 matchs pour trois buts et une passe décisive seulement. Pourtant, une statistique flatteuse interpelle :. Sans Saint-Maximin titulaire, les Magpies n'ont glané qu'un seul succès. Newcastle est douzième, dans le ventre mou de la Premier League.