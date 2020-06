Premier League (J30) : Manchester City a déroulé

Écrasant. Malgré une équipe grandement remaniée par rapport au succès contre Arsenal, Manchester City explose Burnley (5-0). Les hommes de Pep Guardiola retardent par cette victoire le titre de Liverpool. De Bruyne, Sterling, Mendy et Laporte débutaient sur le banc.

Malheureusement, la prestation des Citizens risque d'être anecdotique au vu de l’événement de la première période : un avion a déroulé une banderole raciste pendant que les joueurs posaient le genou à terre et lors du coup d'envoi. Pas concernés par cet événement, les Skyblues mettent le pied sur le ballon et démarrent la machine après le premier quart d'heure. Lancé par une occasion de Bernardo Silva (17e), le jeune Phil Foden ouvre le score d'une frappe à l'entrée de la surface après un corner (1-0, 22e). Un but qui précède le festival Mahrez

Agüero blessé



Préféré à Sterling sur la droite, l'Algérien régale sur ses contrôles, et met dans le vent les défenseurs de Burnley. Il crochète et croise du droit pour doubler la marque (2-0, 43e). Juste avant la pause, Sergio Agüero provoque un penalty sur Mee, mais se blesse au contact. Le penalty est donc à la charge de Mahrez, qui ne tremble pas malgré quelques difficultés sur l'exercice (3-0, 48e). Avec ce doublé, le Fennec porte son total à 9 buts cette saison.



Dans une seconde mi-temps en gestion, City enfonce Burnley avec des actions superbes. Bernardo Silva trouve David Silva (4-0, 51e) et Foden termine le travail par un doublé (5-0, 63e). A défaut de ne pas être champion cette saison, Guardiola prouve qu'il faudra compter sur ses hommes en Ligue des Champions.