Manchester United a fait figure de petit garçon, mardi soir à Anfield, sur les terres du peuple rouge. Les Red Devils ont subi mardi soir la loi autoritaire de Liverpool dans une rencontre en retard de la 30e journée de Premier League. Ce succès amplement mérité permet aux hommes de Klopp de reprendre la première place du classement. A Manchester City de réagir mercredi contre Brighton pour retrouver son bien.



En attendant, Liverpool a démontré une nouvelle fois sa force collective devant son public toujours aussi gâté. Les deux premiers buts signés Diaz (5e) et Mané (22e) illustrent parfaitement la puissance de ce groupe.

Ronaldo endeuillé, Pogba en passant

Bien sûr, on n’oublie pas que les Red Devils étaient privés de Ronaldo (deuil familial), Varane, Fred, Shaw, Cavani et Greenwood. La sortie sur blessure de Pogba, dès la 10e minute, n’a pas aidé non plus le cinquième de Premier League au coup d'envoi.



Avec notamment aucun tir tenté en première période, la formation de Rangnick n’a pas existé. Le second acte a confirmé le grand écart entre les deux rivaux historiques malgré un petit sursaut qui poussait Alisson à intervenir devant Rashford (64e).



Le carton de l’aller

Après cette première occasion de Manchester United, Mané reprenait un centre de Diaz comme à l’entraînement et tuait l’infime suspense qui pouvait exister (3-0, 68e). D'autant que Salah s'offrait un doublé dans le money-time (4-0, 85e). Le fameux derby d’Angleterre est de nouveau revenu dans le camp des Scousers cette saison en Championnat. En octobre dernier, lors de la phase aller, Liverpool s’était régalé à Old Trafford en s’imposant 5-0.



Trois jours après avoir sorti Manchester City en demi-finale de la Cup (3-2), les Reds continuent d’impressionner et de maintenir un sensationnel quadruplé dans l’ordre du possible.