C'est une course à trois palpitante que se livrent les poids lourds londoniens pour la troisième marche du podium. La troisième et la quatrième, plus précisément, à savoir les deux places directement qualificatives pour la prestigieuse Ligue des Champions.

Chelsea s'en contentera

Décrochés derrières Manchester City et Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham se tenaient en quatre petits points avant le coup d'envoi du match des Blues contre Leicester - une rencontre en retard comptant pour la 27e journée de Premier League. Et l'équipe de Thomas Tuchel a dû se concentrer d'un score de parité contre les Foxes (1-1). Mais cette déception est toute relative pour les Blues, qui comptent désormais une avance de trois points sur Tottenham avec une différence de buts largement favorable.



Ce sont les visiteurs qui avaient débloqué la situation dans ce match, avec un but rapide de Maddison d'entrée de jeu (0-1, 7e). Chelsea a refait surface avant la pause grâce à Alonso, d'une volée imparable (1-1, 34e). Le score n'a plus évolué malgré un second acte très débridé.