Thomas Tuchel a été élu lundi soir meilleur entraineur de l’année 2021. Une distinction méritée pour le technicien allemand, mais il est assez mal parti pour rééditer le coup en 2022. Son équipe de Chelsea avance au ralenti depuis quelques rencontres. Ce mardi, elle a été contrainte à un partage des points par Brighton, et c’était la sixième fois lors des sept dernières parties qu’elle n'a pas réussi à l’emporter.

Chelsea ne retient pas ses leçons

Comme à l’aller, le mois dernier, les Blues n’ont pas été capables de se défaire des Seagulls (1-1). Pourtant, encore une fois, ils avaient été les premiers à scorer dans cette partie. A la 28e minute de jeu, Hakim Ziyech a ouvert la marque d’une frappe imparable après un service de N’Golo Kanté.



Les champions d’Europe en titre se sont ensuite trop reposés sur ce maigre acquis. Et ils l’ont payé cher à l’heure du jeu lorsqu’Adam Webster a remis les deux équipes à égalité sur une belle reprise de la tête, à la réception d’un corner. Ça faisait 1-1 et le score n’a ensuite plus évolué dans cette rencontre.



Avec les deux nouveaux points abandonnés, Chelsea se retrouve à 12 points du leader du championnat Manchester City, tout en comptant un match en plus. Le futur adversaire du LOSC en Ligue des Champions a certainement dit définitivement adieu à ses chances de conquérir le titre national.