Premier League (J23) : Manchester City accroché à Southampton

Fin de série pour Manchester City. Ce samedi soir, dans le cadre de la 23eme journée de Premier League, les Citizens ont été contraints d'arracher le point du match nul, sur la pelouse de Southampton (1-1). D'entrée de jeu, ce sont les locaux qui ont alors mis la pression sur leurs adversaires d'un soir. Après un excellent service du milieu de terrain anglais Nathan Redmond (27 ans), le défenseur anglais Kyle Walker-Peters (24 ans) est venu ouvrir la marque, à la 7eme minute de jeu. Walker-Peters, qui avait déjà délivré deux passes décisives depuis le début de cette saison de Premier League, a pu enfin ouvrir son compteur buts. Pendant une très bonne partie de la rencontre, les Saints ont bien cru être en mesure de créer l'exploit. Finalement, il n'en sera donc rien. Juste après l'heure de jeu, le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne (30 ans) a su idéalement trouver le défenseur espagnol Aymeric Laporte (27 ans), à la 65eme minute de jeu, pour l'égalisation.

Manchester City est toujours largement en tête

Laporte a inscrit son troisième but de la saison en Premier League, alors que De Bruyne, qui en est déjà à six réalisations, a délivré sa deuxième passe décisive. Les hommes de Pep Guardiola n'ont finalement pas réussi à renverser la situation, même s'ils ont mis toutes les chances de leurs côtés, que ce soit au niveau des tentatives (20 tirs à sept, mais seulement cinq tirs cadrés à trois) ou au niveau de la possession du ballon (75% pour Manchester City contre 25% pour Southampton). Après douze victoires de rang dans l'élite, la série des Citizens n'ira donc pas plus loin. Quand à Southampton, même s'il espérait certainement mieux, il se remet dans le bon sens de la marche. Les Saints occupent la douzième place du classement de Premier League, alors que les Skyblues sont toujours largement en tête, avec douze unités d'avance sur Liverpool, qui compte encore malgré tout deux matchs en moins.