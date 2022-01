Premier League (J23) : Liverpool et Chelsea grignotent

La 22eme journée de Premier League fait donc les affaires, au final, de Liverpool et Chelsea. Au lendemain du nul concédé par Manchester City sur le terrain de Southampton (1-1), les Blues ont remporté le choc de Londres face à Tottenham (2-0) et les Reds ont gagné à Crystal Palace (1-3). "Le mois de janvier, bien sûr, est une période historiquement difficile pour nous, au moins depuis que je suis là, s'exclame Jürgen Klopp (pour la BBC). On joue sans trois de nos éléments à la CAN, ni certains autres, on a donc un groupe restreint mais les gars réussissent des choses incroyables. Ce qui montre à quel point on put être bons, et aussi à quel point on peut être mauvais ! Pendant 35 minutes, on a été incroyables, et puis on les a relancés après deux ou trois mauvaises passes. On a ouvert la porte."



Alors que Liverpool menait 2-0 grâce à Van Dijk (8eme) et Oxlade-Chamberlain (32eme), il a fallu attendre un ultime penalty de Fabinho pour entériner définitivement la victoire 3-1 à la 89eme minute, Odsonne Edouard réduisant l'écart pour les joueurs de Patrick Vieira en début de seconde période (55eme). "On verra ce qu'il se passera dans les prochains mois", conclut Klopp, qui fait mine de ne toujours pas croire au titre alors que les Reds reviennent à neuf points avec un match en retard (donc virtuellement à trois longueurs, si Liverpool venait aussi à battre City chez lui en avril).



Chelsea, victorieux de Tottenham grâce à deux buts de Ziyech (47eme) et Thiago Silva (2-0, 55eme), devient plus intouchable que jamais à la troisième place, à un point de Liverpool mais deux matchs de plus - mais surtout avec neuf points d'avance sur Manchester United (et également deux matchs de plus) au coeur d'un classement toujours difficilement lisible. Tottenham, septième avec un point et deux matchs de retard sur MU, manque l'occasion de se replacer dans la course à la Ligue des champions, de même qu'Arsenal - sixième avec un point et un match d'avance sur Tottenham - qui a concédé un nul 0-0 à domicile devant Burnley.