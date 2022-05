Un derby reste un derby. C'est un arrêt dans le temps qui vient éclipser la photographie d'un classement ou les dynamiques du moment. Tottenham l'a attesté ce jeudi soir. Les Spurs, qui soufflent le chaud et le froid cette saison, ont réalisé l'une de leurs prestations les plus abouties en s'imposant nettement contre leur plus grand ennemi, Arsenal, au terme d'une belle prestation collective (3-0).

Tottenham n'a pas tremblé

Il faut dire que le scénario a été idéal pour les hommes d'Antonio Conte, qui ont passé une grande partie de la soirée en supériorité numérique après l'expulsion rapide de Holding dans les rangs des Gunners, peu après la demi-heure de jeu (33eme). Reste qu'avant cela, Tottenham avait déjà pris les devants. La première période des Spurs a été parfaite en terme d’efficacité, sous l'impulsion d'un Harry Kane clinique. L'international anglais s'est offert un doublé, d'un tir victorieux (1-0, 22eme) puis d'un joli coup de casque (2-0, 37eme), devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de ce derby du Nord de Londres.



Heung-min Son et Hugo Lloris ont été les deux autres grands bonhommes de ce choc. L'international sud-coréen a trouvé le chemin des filets dès le retour des vestiaire, d'un but plein d'opportunisme (3-0, 47eme). Le champion du monde français, de son côté, a maintenu sa cage inviolée en effectuant quelques parades de classe, à l'image de son arrêt face à Odegaard à dix minutes de la fin (80eme). Du travail bien fait pour des Spurs appliqués. Tottenham revient à une petite unité de son grand rival. La course à la Ligue des Champions sera palpitante jusqu'au bout en Angleterre.