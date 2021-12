En Angleterre, on a coutume de dire que les titres ne se gagnent pas pendant la période des fêtes, mais ils peuvent y être perdus. Si cette maxime est vraie, alors Liverpool peut être très inquiet par rapport à son objectif. Ce mardi, les Merseysiders ont perdu un match très important sur le terrain de Leicester, laissant ainsi échapper Manchester City en tête du classement.

Salah a raté un pénalty



Tandis que les Sky Blues avaient passé six buts aux Foxes il y a à peine deux jours (6-3), les Reds n’ont pas réussi à leur en mettre un seul. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui leur ont manqué. La plus nette a été vendangée par Mohamed Salah. Ayant peut-être déjà la tête à la CAN, l’Egyptien a buté sur Kasper Schmeichel sur pénalty (16e). Ce n’est que la deuxième fois de sa carrière qu’il échoue dans cet exercice en Premier League.



Le Pharaon a beau être le meilleur réalisateur du championnat anglais, il peut parfois rater des tentatives toutes faites. En plus du pénalty, il a manqué un face à face avec le portier suédois alors que les buts lui étaient grands ouverts à la 31e. Le numéro 11 des Reds n’a cependant pas été le seul à louper le coche devant. C’était aussi le cas de Diogo Jota (45e et 82e) et de Sadio Mané (55e). Même le colosse Virgil Van Dijk s’y est mis mais sans réussite (86e). Rien n’a donc fonctionné pour les visiteurs et ils ont dû enregistrer leur premier match sans but inscrit depuis le mois d’avril dernier.

Le réalisme froid des Foxes



Liverpool a manqué d’efficacité aux avant-postes. Son adversaire du jour, lui, s’est montré d’un réalisme glaçant. L’équipe de Brendan Rodgers a passé presque toute la rencontre à défendre. Cela ne l’a pas empêché de faire trembler les filets d’Alisson. A la 59e, et sur l’une de leurs rares incursions dans la surface adverse, les Foxes ont fait mouche. Ademola Lookman a fait la différence d’une frappe à ras de terre, après s’être ouvert le chemin du but au milieu de deux défenseurs.



1-0, le score n’a plus évolué dans cette rencontre. Contre le cours du jeu, Leicester devenait ainsi la deuxième équipe à faire chuter Liverpool cette saison après West Ham. Un résultat qui fait donc les affaires de City, solide leader au classement avec six points d’avance sur ses deux poursuivants.