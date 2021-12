💥 He's done it AGAIN!

Leader de Premier League, Manchester City comptait poursuivre sur sa lancée face à Leicester. Les hommes de Pep Guardiola venaient, au coup de sifflet initial, d'enchaîner un 7-0 contre Leeds et un 4-0 face à Newcastle. Et c'est un véritable festival de buts qui a eu lieu dans les Eastlands, ce dimanche, à l'occasion du Boxing Day. De Bruyne a ouvert la marque dès la 5e minute, avant que Mahrez ne double la mise au quart d'heure de jeu sur penalty. Gundogan et Sterling ont achevé de couler les Foxes. Des Foxes qui allaient néanmoins réagir en seconde période avec trois réalisation, portant le score à 4-3, avant que Laporte ne scelle le succès de l'armada citizienne à la 79e minute, sans oublier un 6e but de Sterling en fin de match.Arsenal aussi était de sortie en ce Boxing Day et les Gunners, portés par un Saka auteur d'un doublé, ont laminé Norwich à l'extérieur sur le score de 5-0. Le latéral des visiteurs ouvrait le score dès la sixième minute. Tierney doublait le score peu avant le repos, avant que Saka ne s'offre son deuxième but à 20 minutes de la fin. Alexandre Lacazette marquait sur pénalty à six minutes du terme, puis Smith-Rowe couronnait le succès des siens en toute fin de match.