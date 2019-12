Leicester laisse Liverpool prendre le large

La victoire obtenue face à Lille en Ligue des Champions mardi (2-1) pouvait laisser penser le contraire, mais il faut se rendre à l'évidence : non, Chelsea n'est pas guéri. Actuellement en grande difficulté sur la scène nationale, les hommes de Frank Lampard ont concédé une nouvelle défaite - la quatrième sur les cinq derniers matchs - ce samedi, contre Bournemouth (0-1). Incapables de trouver la faille offensivement, les Blues ont été surpris dans les ultimes minutes, Dan Gosling ayant lobé Kepa Arrizabalaga d'une étonnante reprise (84eme).Leur plus proche poursuivant n'est autre que Sheffield United. Décidément très surprenants, les Blades sont venus à bout d'Aston Villa (2-0).Dans le même temps, Burnley a battu Newcastle dans un duel entre formations de milieu de tableau (1-0). Mais l'autre résultat marquant du jour concerne Leicester. Dauphin de Liverpool, le champion d'Angleterre 2016 avait enchaîné huit victoires de rang en Premier League avant le début de cette 17eme journée.Conséquence immédiate de ce résultat nul : Liverpool, vainqueur de Watford un peu plus tôt dans l'après-midi (2-0), dispose désormais d'une avance de dix points sur le deuxième. Le match retour entre les deux formations, qui aura lieu le 26 décembre, pourrait permettre aux Reds de creuser un écart encore plus conséquent.