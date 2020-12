Deux jours après sa défaite chez un Arsenal pourtant en crise (3-1) dans un derby londonien qui a forcément laissé des traces, Chelsea devait absolument profiter de la venue d'Aston Villa pour se relancer. Selon les tabloïds anglais, Frank Lampard a du souci à se faire, alors que les médias locaux n’hésitent pas à jeter Thomas Tuchel dans les pattes du manager anglais, même si le coach allemand n'est pas encore officiellement limogé par le PSG. Mais si l'on en croit les changements effectués dans son onze, Lampard est conscient du danger de sa situation, lui qui n'a pas hésité à aligner Olivier Giroud en attaque en lieu et place d'un très décrié Timo Werner. Et bien lui en a pris, puisque le Français ouvrait le score pour les siens à la 34e minute en se baissant pour reprendre de la tête un centre signé Chilwell en première intention. Chelsea terminait d'ailleurs mieux la première période, commencée de manière compliquée face aux opportunités de Villa comme cette frappe précoce de Grealish sur laquelle Mendy se détendait dès la 6e minute. 1-0, c'était néanmoins le score au repos grâce à un Giroud pas très souvent alimenté, mais qui a su faire le geste juste quand il le fallait.



Malheureusement pour les Blues, les Villans n'avaient pas pour ambition d'abdiquer comme les locaux ont pu le constater avec l'égalisation signée El Ghazi du plat du pied entre les jambes de Mendy, suite à un centre de Matty Cash (50e). Chelsea tentait de réagir à l'heure de jeu et une frappe peu puissante de Kanté suite à centre de Pulisic dévié par Azpilicueta était captée par Martinez. Les Villans étaient néanmoins toujours dangereux et un missile de McGinn heurtait la transversale de Mendy à 20 minutes du terme. La fin de match était d'ailleurs assez animée et les deux équipes se rendaient coup pour coup, à l'image de cette frappe de Pulisic détournée par Martinez (79e) ou encore de cette tentative non cadrée de Timo Werner, qui avait remplacé Giroud en seconde période. Le score n'allait plus évoluer néanmoins malgré une ultime tentative de volée de Chilwell (92e) et Chelsea ne retrouve toujours pas le chemin de la victoire (1-1).