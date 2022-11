Le but de Brentford face à Manchester City à la 97ème minute ! 😱

Dans cette saison au calendrier particulier,en s'inclinant samedi face à Brentford (1-2). Il s'agit de la première défaite des champions d’Angleterre en Premier League sur leur pelouse depuis le 19 février dernier (battus 3-2 par Tottenham).Les héros du jour, eux, ont obtenu à l’Etihad Stadium leur première victoire à l’extérieur cette saison. Les Bees se sont appuyés sur Ivan Toney, naturellement désigné homme du match, et sonLa blessure à la tête d’Aymeric Laporte en première période, le défenseur franco-espagnol des Mancuniens, avait conditionné 10 minutes de temps additionnel. Bien exploités donc par l’attaquant anglais.Toney s’est même offert un doublé en). Phil Foden, lui, avait remis les siens sur la bonne voie d’une demi-volée magnifique juste avant la pause (45+1). En égalisant, Pep Guardiola et ses joueurs pouvaient penser que le plus dur était fait d’autant que Brentford se laissait acculer devant son en attendant un éventuel contre.C’est exactement ce qu’il s’est produit. Hélas pour Manchester City, Toney a marqué à un moment offrant peu de probabilité pour égaliser. Arsenal a la possibilité, en cas de victoire samedi soir à Wolverhampton, de prendre un peu le large en tête du classement.