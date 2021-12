Man Utd fans unveil banner to "Legend" Solskjaer ❤️ pic.twitter.com/c9DxJvLZ6B

Un tifo géant saluait Ole Gunnar Solsjkaer en tribunes, à Old Trafford, ce jeudi soir. Mais le coach norvégien, traité de "légende" par les supporters, est désormais de l'histoire ancienne. Le présent, c'est ce duel contre Arsenal pour le compte de la 14e journée de championnat. Un duel entamé très mal par les Red Devils, menés au score au quart d'heure de jeu. De Gea était au sol victime d'un mauvais geste de Fred suite à un corner,. United réagissait 5 minutes plus tard. Fernandes trouvait Ronaldo, qui tentait une bicyclette. White arrivait néanmoins à toucher le cuir du bout de la tête. Manchester United égalisait finalement sur une belle action collective magnifiquement conclue d'un plat du pied de Bruno Fernandes. Marqué juste avant le repos, ce but récompensait la domination des locaux.En seconde période, l'inévitable Cristiano Ronaldo y allait de son but. La star portugaise marquait son 800e but en carrière en croisant de l'intérieur du pied droit un service de Rashford. Un autre ancien du Real Madrid égalisait pour les Gunners quelques minutes plus tard. Martin Odegaard scorait ainsi en force de l'intérieur du pied droit dans le petit filet opposé de De Gea pour le 2-2.. Score final: 3-2. Grâce notamment à un CR7 en feu, les Red Devils s'offrent le scalp des Gunners.