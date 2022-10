Premier League (J11) : Salah et Liverpool font tomber City

Un choc en bonne et due forme. En difficulté en ce début de campagne, Liverpool est parvenu à tenir tête à Manchester City, notamment dans une première période de très haut niveau ce dimanche, à Anfield. 0-0, c'était d'ailleurs le score au repos, alors que l'on a pu constater des occasions de part et d'autre du pré. Liverpool osait en premier sur une tête smashée de Jota dans la surface, mais Ederson était sur la trajectoire. Robertson se signalait de son côté à la 24e minute, mais son tir croisé du pied gauche passait au-dessus. En face, l'inévitable Erling Haaland s'offrait une belle tête suite à un service de De Bruyne, mais Alisson captait sur la ligne.



Ce choc méritait des buts et la seconde période allait enfin constater une altération du tableau de marque avec un but de Foden à la 53e minute. Du moins, le croyait-on. L'arbitre revenait en effet sur sa décision et annulait le but pour un tirage de maillot de Haaland sur Fabinho au départ de l'action. En face, sur une tête signée Jota, la balle échouait au ras de la lucarne d'Ederson. Peu après l'heure de jeu dans ce match animé, Alisson réalisait une parade décisive à une main sur une frappe de Haaland. C'est finalement sur une erreur individuelle que la rencontre allait se débloquer. Sur un très long dégagement au pied d'Alisson, João Cancelo manquait son intervention et offrait à Salah l'opportunité de partir seul dans la profondeur avant de tromper Ederson. 1-0, score final, contre toute attente, Liverpool fait tomber Manchester City.