Vieira, retour gagnant

Coup de maître pour Patrick Vieira et ses Eagles. Après cinq matchs de rang sans le moindre succès,. Auteur d'un match plein et sérieux, les visiteurs ont notamment profité d'un début de rencontre parfait et d'une supériorité numérique durant la moitié de la partie pour l'emporter chez le champion en titre. Pour City, c'est la deuxième défaite cette saison en championnat.Tout a donc rapidement tourné en faveur de Palace, avec un. Un lancement parfait pour les Eagles qui ont ensuite plié sans ne jamais rompre. À l'inverse, les Skyblues ont craqué en toute fin de première période,. Résultat, un carton rouge direct pour l'international espagnol qui laissait ses partenaires à 10 contre 11 durant toute la seconde période.Un second acte qui aurait pu tourner en faveur des locaux, mais. Capables de tenir la balle plus régulièrement, les visiteurs ont ensuite tenu bon jusqu'au dernière minute de la rencontre, s'offrant même unRetour gagnant pour Patrick Vieira, ancien joueur et entraîneur de l'équipe réserve de Manchester City qui permet à Crystal Palace de remonter provisoirement au 13eme rang du classement de Premier League. Pour les Cityzens en revanche, ce coup d'arrêt inattendu est une mauvaise affaire puisqu'ils se retrouvent désormais 3emes, à cinq unités d'une équipe de Chelsea vainqueur dans le même temps à Newcastle (0-3), grâce à un doublé de Reece James et un penalty de Jorginho.Enock Mwepu (41eme) et Leandro Trossard (65eme) ont répondu aux réalisations de Jordan Henderson (4eme) et Sadio Mané (34eme).