Lauréat de la Ligue des Champions la saison passée et 4e de la Premier League lors de l'exercice précédent, le Chelsea de Thomas Tuchel entamait sa nouvelle saison en championnat dans la peau d'un favori, à domicile, face au Crystal Palace de Patrick Vieira. 14es la saison passée, les Eagles n'ont pas opposé une grande résistance aux claires et franches velléités des Blues. Dominateur d'emblée, Chelsea ouvrait ainsi le score sur un coup de pied arrêté. Marcos Alonso contournait le mur avec un enroulé du gauche qui faisait mouche pour le 1-0, dès la 27e minute.2-0, score logique au repos. Mais Chelsea dominait et déroulait lors du second acte. Et les Blues allaient d'ailleurs logiquement tripler le score. Alimenté à une vingtaine de mètres par Mateo Kovacic, côté droit, Trevoh Chalobah s'offrait un tir rasant qui allait au fond et portait le score à 3-0 pour les locaux.